Dying Light 2: il supporto post lancio sarà paragonabile a quello del primo gioco

Il primo Dying Light è uscito nel gennaio 2015 e ancora oggi viene supportato con nuovi contenuti, tanto che il 23 luglio uscirà il DLC Hellraid. Dying Light 2 subirà lo stesso trattamento? A questa domanda risponde il Lead Designer Tymon Smektala.

Intervistato da GamingBolt, Smektala fa sapere non solo che Dying Light 2 sarà pieno di cose da fare al lancio ma anche successivamente le attività non mancheranno grazie ad un buon numero di contenuti aggiuntivi, idealmente il gioco verrà supportato in maniera simile al predecessore, ma impossibile saperne di più al momento. Tymon afferma di "avere le labbra cucite" anche per quanto riguarda la data di uscita, affermando di non voler rovinare il lavoro del reparto marketing e comunicazione.

Dying Light 2 è atteso su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X e PlayStation 5, il lancio è stato rimandato a data da destinarsi e non è chiaro se riuscirà ad uscire nel 2020 o se lo vedremo nel 2021, secondo alcuni rumor Dying Light 2 uscirà entro settembre, ma questa ipotesi sembra piuttosto improbabile in mancanza di una campagna marketing attiva a pochi mesi dal lancio. Al progetto ha contribuito anche Chris Avellone, poi rimosso dal team dopo le accuse piovute addosso allo scrittore all'inizio dell'estate.