Dying Light 2: svelata la data d'uscita del gioco open world di Techland

Si è fatta attendere per un bel po', ma alla fine la data d'uscita ufficiale di Dying Light 2 è stata annunciata da Techland nel corso dell'evento in diretta Twitch andato in onda questa sera.

Grazie alle informazioni svelate dal team di sviluppo, sappiamo che il gioco a base di infetti arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 7 dicembre 2021 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Ad accompagnare la versione standard del gioco troviamo anche una collector's edition che include una statua del protagonista mentre tiene a bada gli infetti.

Quelli relativi alla data d'uscita non sono però gli unici dettagli di cui si è parlato nel corso della diretta, la quale ci ha permesso di dare un'occhiata più approfondita al gameplay grazie alla pubblicazione di un nuovo trailer. Durante l'evento abbiamo anche potuto conoscere le tre fazioni che popoleranno l'enorme mondo di gioco e con le quali i giocatori potranno approcciarsi liberamente modificando non solo alcuni eventi della trama ma anche la mappa stessa.

