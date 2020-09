Dying Light 2 è ancora in sviluppo? Techland rassicura i fan

L'interruzione dei rapporti con Chris Avellone e i rinvii di Dying Light 2 hanno messo in allarme gli appassionati della serie. Dalle colonne di PushSquare arriva però un'importante rassicurazione da Techland sul prosieguo dello sviluppo di Dying Light 2.

Con una nota condivisa da Ola Sondej, la Senor PR Manager di Techland precisa infatti che "lo sviluppo di Dying Light 2 sta procedendo secondo il nostro programma interno che abbiamo rivisto all'inizio dell'anno".

Il riferimento di Sondej è ovviamente alla comunicazione con cui, nel gennaio di quest'anno, la software house polacca ha annunciato il posticipo di Dying Light 2 a data destinarsi, con l'invito rivolto ai fan di pazientare affinché il team di sviluppo riesca a concretizzare il proprio sogno seguendo "la priorità di realizzare un'esperienza all'altezza dei nostri standard e delle vostre aspettative".

Originariamente previsto al lancio nella primavera del 2020, Dying Light 2 è adesso sprovvisto di qualsivoglia finestra di commercializzazione, da qui il timore crescente degli appassionati per la definitiva cancellazione di questo ambizioso progetto crossgen in sviluppo su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X e S. Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni da Techland, ritorniamo idealmente alle emozioni delle infuocate giornate della Gamescom 2019 con il nostro speciale su Dying Light 2 comprensivo di video gameplay.