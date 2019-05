Dying Light 2 per Switch non è in programma ma Techland promette una sorpresa

Pawel Rohleder, CEO di Techland, è stato intervistato da WCCFTech e per l'occasione ha rivelato che Dying Light 2 non è in programma per Nintendo Switch tuttavia la console ibrida non verrà ignorata dalla compagnia polacca...

"Al momento siamo concentrati sui contenuti AAA e posso dirti che potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno, ma non posso dire altro...", queste le parole di Pawel, che ribadisce come la sorpresa in questione non sia Dying Light 2, dal momento che il motore grafico del gioco non supporta la piattaforma ibrida della casa di Kyoto.

Da notare come Rohleder non abbia invece escluso l'arrivo di Dying Light 2 su PlayStation 5 e Xbox Scarlett, al momento lo studio sta valutando se supportare anche le due piattaforme di nuova generazione. Per saperne di più su Dying Light 2 dovremmo attendere l'E3 2019, Techland mostrerà infatti il progetto al pubblico in occasione della fiera di Los Angeles.