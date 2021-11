Dying Light 2, Techland assicura: 'Zero chance che venga rinviato di nuovo'

Originariamente previsto per dicembre 2021, l'atteso Dying Light 2 arriverà il prossimo 4 febbraio 2022 su PC, Switch via cloud, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Il tempo extra è servito agli sviluppatori per perfezionare ulteriormente il loro survival horror open world che punta a migliorare il predecessore in ogni aspetto.

E come è emerso dalla nostra prova di Dying Light 2, il nuovo capitolo della serie sembra rispettare le sue ambizioni rivelandosi già adesso molto promettente. Ma c'è il rischio che possa essere rinviato ancora? Ebbene, stando alle parole di Tymon Smektala, lead game designer in forza a Techland, non esiste alcuna possibilità che l'opera possa andare incontro ad un ulteriore posticipo. "Il gioco verrà distribuito a febbraio dell'anno prossimo, è l'obiettivo su cui abbiamo lavorato e ci siamo concentrati. Dunque ci sono assolutamente zero possibilità che possa essere rinviato", assicura Smektala parlando ai microfoni di MP1st.

Il designer si è poi soffermato sui motivi che hanno portato al precedente posticipo, legati non solo alle difficoltà dovute alla pandemia di Covid-19: "Quando lavori a un gioco non lineare e vuoi perfezionarlo, in quel momento non stai migliorando un singolo gioco, ma molti di più contemporaneamente. Perché quello stesso titolo può avere così tante varianti, ed alcune di queste possono essere così drasticamente diverse tra loro che sei costretto a fare non solo mille verifiche, ma mille controlli moltiplicati per ciascuna delle variabili all'interno della produzione".

Un'altra ragione che ha spinto Techland a prendersi mesi di sviluppo extra è collegata anche alle aspettative da rispettare data l'accoglienza ricevuta dal primo capitolo: "Il primo Dying Light - continua Smektala - è stato un gran successo. Non per ciò che i media hanno detto su di esso, ma per come i giocatori lo hanno accettato, apprezzato ed amato. Credo che abbiamo una delle community più attive e sentite, ed onestamente la pressione è stata molto più forte rispetto al predecessore perché abbiamo capito di non poter deludere i nostri fan".

Il nuovo episodio del brand vanterà anche una guest star d'eccezione: l'attrice Rosario Dawson si è raccontata nell'ultimo video diario di Dying Light 2, e c'è molta curiosità di scoprire quale sarà il percorso che il suo personaggio, Lawan, seguirà all'interno del gioco.