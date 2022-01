Dying Light 2, Techland conferma: niente doppiaggio italiano, solo sottotitoli

Direttamente dai profili social di Techland arriva l'elenco completo delle lingue supportate da Dying Light 2: tra queste ci sarà anche l'italiano, ma solo per quanto concerne la localizzazione dei sottotitoli e degli elementi che andranno a comporre menù e interfaccia.

Dopo aver mostrato le modalità grafiche di Dying Light 2 su Xbox Series X e i corrispettivi preset grafici su PlayStation 5, i rappresentanti della casa di sviluppo polacca sciolgono così gli ultimi dubbi relativi, appunto, alla localizzazione multilingua del kolossal horror a mondo aperto.

L'infografica confezionata da Techland è piuttosto eloquente e cita l'elenco completo delle lingue che saranno supportate al lancio. Al netto della citata assenza del doppiaggio in italiano, e quindi la traduzione di tutta la parte audio tra dialoghi e registrazioni da reperire addentrandoci nella mappa open world, gli esploratori della City di Dying Light 2 potranno contare su una localizzazione multilingua particolarmente ampia.

Saranno infatti 17 le lingue in cui verrà tradotto il titolo, per un totale di 999 attori che hanno prestato la propria voce per doppiare tutti i dialoghi del gioco; in media, ogni versione multilingua ha impegnato non meno di 58 doppiatori, e questo non fa che deporre a favore della longevità e della ricchezza di contenuti (narrativi e ludici) da fruire.

Sempre in tema di contenuti della trama, nei giorni scorsi Techland ha precisato che la sceneggiatura di Dying Light 2 è composta da 350.000 parole, per un totale di oltre 40.000 linee di dialogo per l'eroe, i personaggi secondari e i nemici.