Dying Light 2, Techland conferma: sarà giocabile interamente in cooperativa a 4

A conclusione del lungo digiuno mediatico, i ragazzi di Techland ci prendono gusto e, dopo essersi spesi per descrivere nel dettaglio gli eventi dinamici di Dying Light 2, tornano a interagire con gli appassionati della serie open world per confermare il "supporto totale" alla cooperativa a 4 giocatori.

L'ultima infornata di dettagli sull'atteso survival horror a mondo aperto viene condivisa dagli autori polacchi direttamente dalle pagine del server Discord ufficiale di Dying Light 2. Stando infatti a quanto specificato da Techland, gli esploratori della dimensione a tinte oscure di Dying Light 2 potranno accedere a lobby multiplayer cooperative composte da massimo 4 giocatori e completare ogni attività del titolo in compagnia dei propri amici, senza alcuna preclusione di sorta sulle tipologie di missioni, sui progressi compiuti o sulle differenze di equipaggiamento.

In ragione della struttura ramificata della storia, però, gli sviluppatori europei precisano che tutti i cambiamenti dinamici della mappa e le scelte da operare nella trama saranno dettati dalle decisioni assunte dal personaggio principale. Qualsiasi membro del team cooperativo, quindi, sarà considerato come "ospite" e non avrà voce in capitolo nelle scelte da compiere nella trama e nei cambiamenti da apportare alla mappa. Sempre in tema di personalizzazione dell'esperienza di gioco, da Techland giunge la definitiva conferma dell'assenza di opzioni per modificare le basi e le "aree di sosta", sia per il giocatore principale che per gli eventuali ospiti in cooperativa.

