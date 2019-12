Dying Light 2: Techland discute dell'evoluzione dei giochi open world su next-gen

Nel corso di un'intervista concessa ai giornalisti di Official Xbox Magazine, Tymon Smektala di Techland ha discusso delle opportunità offerte dalla potenza computazionale dei sistemi nextgen e spiegato quelli che, secondo lui, potrebbero essere i cambiamenti principali che interesseranno i giochi open world del futuro.

Approfittando dello spazio mediatico concessogli da OXM, il direttore creativo di Dying Light 2 ha sottolineato come "non sono sicuro che i mondi di gioco diverranno più grandi durante la next-gen, penso piuttosto che a cambiare maggiormente sarà la loro fedeltà. Non credo che le persone abbiano davvero bisogno di mondi più grandi, ma di ambientazioni qualitativamente migliori in cui sentirsi immersi in ciò che li circondano".

A detta di Smektala, infatti, le maggiori risorse computazionali dei PC e delle console della prossima generazione non sono necessarie a realizzare mondi virtuali ancora più grandi, e questo perchè, per l'autore di Techland, "non è così difficile realizzare ambientazioni enormi nella generazione attuale. Quando ti sposti si carica tutto in streaming e così puoi dare forma a mondi estremamente grandi che non incidono davvero sulle prestazioni. Ciò che impatta sulle prestazioni è invece il numero di NPC che vedi intorno, la loro varietà, il comportamento e le animazioni. Sono tutti aspetti su cui vedremo i miglioramenti più evidenti nel corso della prossima generazione".

Cosa ne pensate delle parole di Smektala? Ritenete che i giochi open world del futuro debbano essere ancora più grandi o che, al contrario, è preferibile dirottare le risorse hardware dei sistemi next-gen su elementi che rendano più immersiva l'esperienza ludica come sul numero di personaggi a schermo o sui dettagli degli scenari? Nell'attesa di conoscere il vostro parere al riguardo, vi ricordiamo che Dying Light 2 è previsto in uscita nel 2020 su PC, PS4, Xbox One e, successivamente, su PS5 e Xbox Series X. A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo approfondimento su Techland e i benefici nextgen di PS5 e Xbox Scarlett.