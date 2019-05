Dying Light 2: Techland illustra i miglioramenti del nuovo engine grafico

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di WCCFtech per parlare di Dying Light 2, il Chief Technology Officer di Techland, Pawel Rohleder, ha illustrato alcuni dei miglioramenti apportati nell'atteso action free roaming grazie all'impiego del nuovo motore grafico realizzato in proprio dalla software house.

Derivato dal Chrome Engine ha dato vita a tutti i precedenti lavori di Techland, Rohleder spiega che il nuovo motore "si chiamerà C Engine, è la nuova versione del motore grafico che abbiamo adottato per 19 anni e sarà la più grande evoluzione di sempre. Abbiamo introdotto lo streaming delle texture e dei modelli poligonali, ad esempio, e questa cosa ci consente di creare mondi di gioco davvero enormi, con scenari incredibilmente dettagliati sia in lontananza che a ridosso del giocatore".

Secondo quanto spiegato dal CTO di Techland, "è questa la nostra massima priorità al momento, lottiamo per ambire al fotorealismo e raggiungere la più alta qualità tecnica possibile". Quanto alle voci di corridoio legate alla trasposizione di Dying Light 2 su Nintendo Switch, Rohleder spegne i rumor affermando che "il nostro engine non supporta Switch. Ci stiamo concentrando sui contenuti AAA, ma posso dirti che potremmo avere una sorpresa per gli utenti di Nintendo Switch entro la fine dell'anno. Non posso dirti di più al momento".

I vertici di Techland hanno già confermato che Dying Light 2 sarà all'E3 2019: nel corso della kermesse videoludica di Los Angeles di metà giugno, molto probabilmente, conosceremo finalmente la data di lancio di questo ambizioso open world pieno di zombie su PC, PlayStation 4 e Xbox One.