Dying Light 2, Techland pubblica un nuovo teaser: il gioco sarà all'E3 2021?

Dopo aver pubblicando un primo teaser nella giornata di ieri, Techland continua a stuzzicare i fan che attendono con particolare impazienza Dying Light 2, ambizioso seguito del frenetico horror game in prima persona a base di zombie e parkour.

Il nuovo teaser, a cui potete dare uno sguardo in calce alla notizia, non fa altro che proseguire il messaggio scritto sulla parete già mostrata ieri. Adesso possiamo leggere: "Are You", un altro tassello che ci porta a pensare che la scritta completa sarà "Are You Ready?", esattamente come ipotizzato dagli utenti fra i commenti di Twitter.

Sembra evidente che Techland si sta divertendo ad attirare l'attenzione su di sé in attesa di tornare a mostrare il suo gioco in occasione dell'E3 2021. Se la sua presenza sarà confermata, è plausibile che torneremo finalmente ad ammirare in azione il titolo con un filmato di gameplay inedito, ma sono in tanti ad aspettare anche l'annuncio della data di lancio definitiva.

Nell'attesa che il teaser venga compleato nelle prossime ore, vi ricordiamo che Dying Light 2 è atteso su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e Xbox One. Il team di sviluppo ha recentemente svelato maggiori informazioni riguardanti personaggi e fazioni di Dying Light 2.