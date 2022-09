Dying Light 2, sorpresa: Techland vuole portare le mod su PlayStation e Xbox!

A margine del nuovo rinvio dell'espansione Bloody Ties di Dying Light 2, Techland ha tenuto una sessione di domande e risposte piena di interessanti spunti di riflessione sul futuro del kolossal post-apocalittico, a cominciare dalle potenzialità offerte dalle mod su PC e console.

In un importante passaggio del Q&A, Tymon Smektala di Techland ha discusso proprio delle opportunità offerte dalla scena dei modder e sostenuto che "stiamo lavorando attivamente per dare ai modder su PC l'opportunità di accedere agli strumenti utilizzati dai nostri sviluppatori. Stiamo anche cercando dei modi per implementare le mod PC nelle versioni console di Dying Light 2".

A detta dell'esponente di Techland, quindi, in futuro potremmo assistere all'arrivo su console PlayStation e Xbox di numerose espansioni fan made realizzate dai modder della versione PC di Dying Light 2. A tal proposito, Smektala spiega che "il primo Dying Light è un ottimo riferimento per quello che ci è possibile fare nel supporto post-lancio. Ma preferisco non aggiungere altro perchè è ancora troppo presto. Quando saremo pronti ne sentirete ancora parlare".

Nell'attesa di ricevere nuovi dettagli sugli strumenti per i modder su PC e sul futuro supporto delle espansioni fan made nelle versioni PlayStation e Xbox, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione dell'horror open world Dying Light 2.