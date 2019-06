Dying Light 2: tornano gli zombie di Techland nella nostra Videoanteprima

Techland e Square Enix portano Dying Light 2 all'E3 di Los Angeles, anche se purtroppo non in versione giocabile: abbiamo assistito ad una presentazione a porte chiuse, e vi raccontiamo le nostre prime impressioni sull'attesissimo titolo horror.

Il gioco era stato già mostrato durante la conferenza E3 di Square Enix, rivelando un po' del gameplay e delle ambientazioni che ci aspettano in Dying Light 2: parkour, esplorazione e combattimenti corpo a corpo saranno tre aspetti chiave del gameplay, e abbiamo finalmente visto nuovi scorci della città in cui è ambientato.

Adesso è il momento di approfondire il tutto grazie a un evento destinato solo alla stampa e, sebbene come detto in apertura non c'è stata la possibilità di testare con mano il tutto, ha sicuramente chiarito molti nuovi aspetti del gioco. Scopritene di più guardando il nostro video, che trovate in cima alla news.

Dying Light 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC nella primavera del 2020. Cosa vi aspettate dal ritorno degli zombie di Techland? Sapevate che, secondo gli sviluppatori, Dying Light 2 ricorderà Game of Thrones? Cosa potrebbe venir fuori da un connubio del genere?