Dying Light 2: trapela in anticipo la copertina della versione PS5

La campagna promozionale di Dying Light 2 è entrata nel vivo, da qualche giorno Techland sta pubblicando dei mini video sui social che sembrano rimandare ad un possibile annuncio (magari all'E3 di Los Angeles?) nel frattempo trapela anche la copertina del gioco, in versione PlayStation 5.

Il sito francese Steelbook Jeux Video ha pubblicato la box art di Dying Light 2 per PS5 che mostra uno dei personaggi in primo piano mentre nella parte alta trovano spazio il logo del gioco e il sottotitolo Stay Human. Non è in realtà del tutto chiaro se questa cover sia autentica oppure no, non ci resta che attendere notizie certe da parte di Techland, se la copertina dovesse rivelarsi reale c'è una buona probabilità che la compagnia si stia preparando ad aprire i preordini dando così il via alla campagna marketing che ci porterà a scoprire anche la data di uscita.

Come detto ci sono buone probabilità che Dying Light 2 possa essere uno dei protagonisti dell'E3 di giugno, il gioco Techland potrebbe arrivare nei negozi entro la fine dell'anno o nel corso del 2022, con ogni probabilità lo sviluppo si sta avviando verso le fasi finali, da chiarire le piattaforme supportate che potrebbero essere cambiate rispetto al passato, con la sicura aggiunta di PS5 e Xbox Series X/S.