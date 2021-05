Dying Light 2: trapelano su Amazon le cover PC, PS4 e Xbox One

Mentre cresce l'attesa degli appassionati per le novità di Dying Light previste per il 27 maggio, sulle pagine di Amazon spuntano le copertine ufficiali del survival horror a mondo aperto di Techland nella triplice confezione destinata all'utenza PC, PS4 e Xbox One.

I gestori del famoso sito di ecommerce hanno infatti aggiornato le pagine ufficiali per preordini di Dying Light 2 su Amazon inserendo una galleria immagini esplicativa e quella che, con ogni probabilità, sarà la copertina dell'avventura a tinte oscure su PC e sistemi PlayStation e Xbox.

Le tre schede di Amazon sui preordini di Dying Light 2, però, non forniscono ulteriori dettagli sull'esperienza di gioco o tantomeno sulla finestra di lancio, che continua ad essere indicata dalla data in placeholder del 31 dicembre 2021.

Per saperne di più, non ci resta che attendere fino alle ore 21:00 del 27 maggio per scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Techland. Intanto, vi ricordiamo che sempre per giovedì 27 maggio è previsto anche lo State of Play di Horizon Forbidden West: in questo caso, sappiamo già che l'evento in streaming organizzato da Sony consentirà al team di Guerrilla Games di mostrare 14 minuti di scene di gameplay tratte dalla prossima, attesissima epopea di Aloy su PS4 e PS5.

Tornando alla dimensione horror dell'avventura di Techland, qui trovate il nostro ultimo approfondimento su personaggi fazioni e armi di Dying Light 2 dalla sessione di Domande e Risposte tenuta di recente dalla software house polacca.