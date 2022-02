Dying Light 2: il trucco per guadagnare soldi infiniti facilmente

Mentre continua la polemica che coinvolge i giocatori italiani di Dying Light 2 Stay Human su Metacritic, sono sempre più numerosi gli utenti che approfittano di un bizzarro glitch per accumulare quantità infinite di denaro e sbloccare un trofeo.

Il trucco in questione viene utilizzato prevalentemente su PlayStation 4 e PlayStation 5 per via della facilità con la quale è possibile sfruttarlo. Alla base del glitch vi è infatti la gestione dei salvataggi, che vanno 'manipolati' dai giocatori per duplicare gli oggetti di valore e venderli in blocco per ottenere grosse quantità di denaro.

Per far ciò occorre essere in modalità cooperativa e seguire i seguenti passaggi:

Raccogliete molti oggetti di valore e conservate il vostro salvataggio su cloud (richiede il PlayStation Plus, su PS5 è l'unica opzione disponibile) o su una chiavetta USB Entrate nel mondo di un amico nella modalità cooperativa e gettate a terra tutto ciò che avete nell'inventario, così che possa raccoglierlo Uscite dal gioco, ripristinate il vecchio salvataggio e tornate nella partita del vostro amico Ora fatevi ridare tutto dall'altro giocatore per avere esattamente il doppio degli oggetti che in origine erano presenti nello zaino

Il procedimento è davvero veloce e consente di accumulare con una certa velocità una discreta quantità di monete con cui acquistare progetti, armi e armature presso i vari commercianti. Molti giocatori stanno sfruttando il glitch esclusivamente per ottenere uno dei trofei più tediosi tra quelli proposti da Techland, ovvero quello che richiede di accumulare un milione di monete del vecchio mondo, davvero difficile da sbloccare senza ricorrere a questo trucco.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la guida su come guadagnare soldi velocemente in Dying Light 2 Stay Human.