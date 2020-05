Dying Light 2 nell'ultima fase di sviluppo, Techland stupirà con la data d'uscita

È da parecchio che non abbiamo modo di vedere in azione su Dying Light 2, e i recenti rumor sulle difficoltà di sviluppo, poi smentite, hanno fatto preoccupare i fan.

In questi giorni Techland è intervenuta nuovamente per tranquillizzare tutti i giocatori. In un'intervista concessa a The Escapist, il Lead Game Designer Tymon Smektala ha affermato che tutto sta procedendo secondo i piani: "Lo sviluppo di Dying Light 2 sta procedendo secondo il nostro programma interno che abbiamo revisionato all'inizio di quest'anno". Durante la lavorazione, in ogni caso, alcune cose sono cambiate pertanto, quando tornerà a mostrarsi, Dying Light 2 potrebbe risultare differente da come ce lo ricordavamo. "Le fondamenta sono invariate da quando abbiamo cominciato la produzione. Tuttavia, il naturale processo di ogni lavoro creativo prevede l'evoluzione delle componenti individuali. Ciò riguarda fattori come l'ottimizzazione, i miglioramenti e l'estensione di alcuni elementi molto promettenti".

Smektala ha poi confermato che lo sviluppo di Dying Light 2 è entrato nella sua ultima fase, e che adesso l'obiettivo del team è quello di sorprenderci con l'annuncio della data di lancio: "C'è un intero team in Techland che sta lavorando all'annuncio della data d'uscita e a tutte le informazioni che lo accompagneranno. Posso dire che vogliono sorprendere i giocatori, ma non voglio rivelare altro per non rovinare nulla né a loro né alla community. L'unica cosa che posso dire è: per favore fidatevi di noi, è l'ultima fase del progetto e abbiamo bisogno del vostro supporto".

Abbiamo l'impressione che torneremo a sentir parlare di Dying Light 2 molto presto. Vi ricordiamo che al momento il gioco è confermato su PlayStation 4, Xbox One e PC.