Dying Light 2 uscirà nel 2021, Techland mostra una breve sequenza di gameplay

Proprio come promesso, Techland è tornata a fornirci un nuovo aggiornamento riguardo allo sviluppo di Dying Light 2, titolo attesissimo dai giocatori ma che è sparito dai radar per diverso tempo suscitando la preoccupazione di molti.

La casa di sviluppo polacca ha diffuso un nuovo filmato in cui risponde ironicamente a tutte le persone che nel corso degli ultimi mesi hanno manifestato tutta la propria preoccupazione ed ansia nei confronti dello stato di salute di Dying Light 2, specialmente dopo il caso che ha riguardato Chris Avellone. Replicando ai messaggi piuttosto vivaci ed accorti giunti da parte della community, Techland ha finalmente confermato che "a brevissimo" arriveranno ulteriori novità riguardo al gioco. Gli sviluppatori hanno ribadito di essere al lavoro su un progetto "enorme e complesso" e di aver avuto bisogno di molto tempo per riuscire a dare forma e concretezza ad una visione creativa in grado di soddisfare appieno le esigenze dei giocatori.

Techland vuole costruire un titolo che sia in grado di "coinvolgere i giocatori per mesi" ed ha chiesto il supporto della community nel mentre si accinge a parlare più apertamente di Dying Light 2 durante le prossime settimane. Intanto, come ringraziamento per la lunga attesa, è stato finalmente mostrato un nuovo assaggio di gameplay. Al termine del filmato che trovate in cima alla notizia viene inoltre svelata la finestra di lancio: Dying Light 2 uscirà nel corso del 2021.

Nell'attesa di conoscere maggiori informazioni, Techland vi invita infine a connettervi al server discord ufficiale del gioco tramite il quale potrete inviare le vostre domande direttamente agli sviluppatori.