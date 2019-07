Dying Light 2 uscirà anche su PS5 e Xbox Scarlett, è ufficiale

Intervistato da WCCFTech, il CTO di Techland Pawel Rohleder ha confermato che Dying Light 2 uscirà non solo su PC, PS4 e Xbox One ma anche su PlayStation 5 e Project Scarlett.

Purtroppo non sono stati diffusi dettagli in merito, il CTO della compagnia polacca si è limitato a dichiarare che "sin dalle prime fasi di produzione Dying Light 2 è stato pensato come un gioco Cross-Gen", facendo intuire come Techland sia al lavoro da tempo dunque per portare il gioco anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Dying Light 2 uscirà durante la primavera 2020 su PC e console di attuale generazione, non è chiaro se le versioni Next-Gen usciranno al lancio delle rispettive console oppure se arriveranno più avanti. PS5 e Project Scarlett sono attese secondo gli analisti per Natale 2020, circa sei mesi dopo il lancio di Dying Light 2 sulle piattaforme attuali, restiamo in attesa di saperne di più anche se difficilmente avremo ulteriori dettagli in merito nel corso dell'anno.