Dying Light 2: utenti italiani derisi per aver chiesto il doppiaggio su Metacritic

in attesa della pubblicazione del primo grosso update post-lancio di Dying Light 2 Stay Human, il quale dovrebbe sistemare alcune problematiche del titolo Techland, i giocatori italiani sono al centro di una polemica nata dai commenti di Metacritic.

Alcuni utenti hanno infatti recensito negativamente Dying Light 2 Stay Human sul portale che aggrega i voti di stampa internazionale e videogiocatori per via della scarsa qualità della localizzazione dei testi in italiano e dell'assenza del doppiaggio nella nostra lingua. A peggiorare la situazione sono stati i giocatori stranieri, che hanno iniziato a deridere gli italiani pubblicando recensioni molto positive con commenti razzisti e fuori luogo. Insomma, la situazione è degenerata per una serie di comportamenti scorretti che riguardano entrambe le parti, dal momento che a dare origine alle polemiche è stato il review bombing per via dell'assenza del doppiaggio in italiano.

Al momento i responsabili del sito non hanno ancora preso provvedimenti e basta dare un'occhiata alla pagina ufficiale del gioco Techland sul portale per notare il lungo elenco di 0 e 10 abbinato a battute e commenti poco piacevoli.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Dying Light 2.