Dying Light 2: lo zombie game di Techland torna a mostrarsi alla Gamescom (Video Anteprima)

Techland e WB Games portano Dying Light 2 alla Gamescom: abbiamo assistito a una lunga presentazione del gioco supervisionata da Chris Avellone (in collegamento video), vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto sul sequel di Dying Light.

Sebbene la demo presente alla fiera teutonica fosse la stessa già vista durante l’E3, il breve frammento extra dedicato al sandbox narrativo costruito da Avellone ci ha permesso di farci un’idea più chiara delle ambizioni dello zombie game targato Techland. Il sistema di scelte e conseguenze concepito dal team di sviluppo promette di offrire al pubblico una dinamicità del mondo di gioco senza precedenti, specialmente nel panorama di genere. Una rete di azioni e reazioni alla base di un costrutto narrativo non lineare che, stando alle premesse, si colloca ad anni luce da quello del primo capitolo.

Lo studio polacco ha una visione ben chiara in mente per quanto riguarda il futuro di Dying Light e questo secondo capitolo espande notevolmente la formula alla base del predecessore, con l'obiettivo di offrire un gioco più vasto e vario sotto ogni aspetto.

Per saperne di più vi rimandiamo all'Anteprima di Dying Light 2 ricordandovi che il lancio del gioco è previsto per un generico 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.