Dying Light 2: gli zombie di Techland nella Video Anteprima dalla Gamescom

Dying Light 2 uscirà nel 2020 ma Techland approfitta della fiera tedesca per mostrare una nuova sessione di gioco. Noi ovviamente l'abbiamo provata, le nostre impressioni nella Video Anteprima dalla Gamescom.

Sotto l'egida del ben noto ed apprezzato Chris Avellone, già autore delle sceneggiature di capolavori narrativi come Fallout New Vegas e Planescape: Torment, con Dying Light 2 Techland sta dando vita ad una trama complessa e ramificata, capace di far scaturire scenari diametralmente opposti fra di loro a seconda delle scelte intraprese dai giocatori. Anche il gameplay, già solido nel capitolo originale della serie, è stato rinnovato e rafforzato tramite l'aggiunta di nuove varianti al brutale e sanguinolento combattimento corpo a corpo, e all'estensione della varietà degli approcci: lo stealth, per esempio, potrà diventare una componente ludica molto più cruciale, se decideremo di asseconderlo con il nostro stile e le nostre preferenze di gioco.

Le potenzialità per un capitolo che migliori il suo predecessore in ogni suo aspetto, insomma, ci sono tutte, e sembra che gli sviluppatori polacchi abbiano le capacità per dar vita ad uno dei giochi più intriganti in arrivo il prossimo anno: non possiamo fare a meno di attendere, con ansiosa trepidazione, il momento in cui saremo finalmente noi a impugnare le armi contro i mostri, umani e non, in agguato tra le ombre della post apocalisse di Techland. Il gioco, lo ricordiamo, farà il suo debutto su PC, PlayStation 4 e Xbox One durante la primavera del 2020 (è stata inoltre confermata la pubblicazione su PS5 e Xbox Scarlett).