Il primo Dying Light si aggiorna: nuovi DLC gratis e 60 FPS su Xbox Series S

Nel corso delle ultime ore è arrivato un importante aggiornamento per il primo Dying Light, grazie al quale sono state migliorate in maniera sostanziale le prestazioni sulla piccola Xbox Series S e sono stati introdotti nuovi contenuti.

Grazie all'ultimo update del gioco, infatti, i possessori di una copia per Xbox Series S possono giocare a 60 fotogrammi al secondo e ad una risoluzione di 936p (1664×936 pixel). Non si tratta però dell'unica novità della patch, la quale coinvolge ogni singola edizione del titolo. Aggiornando il gioco all'ultima versione, ovvero la 1.49, si può godere di una corposa serie di contenuti relativa a nuovi eventi a tempo e a DLC gratis. Tra questi troviamo l'introduzione della motosega e di un evento dedicato a folli fratelli Tolga e Fatin. L'update aggiunge anche numerose modifiche all'espansione Hellraid e una serie di tutorial che aiuteranno i nuovi giocatori ad avvicinarsi sia alla campagna che alle attività collaterali.

In attesa di scoprire se il gioco continuerà ad essere aggiornato in futuro, vi ricordiamo che è ora possibile riscattare gratuitamente Dying Light The Following e i DLC dell'Enhanced Edition, a patto di avere in libreria la versione standard del titolo Techland.