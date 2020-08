Dying Light si aggiorna in vista di Hellraid: tutti i dettagli sull'update

Attraverso la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento di Dying Light, Techland prepara il terreno per l'arrivo di Hellraid, la nuova espansione di questo ormai iconico survival horror a mondo aperto dal supporto eterno.

L'update del 10 agosto modifica alcuni elementi dell'interfaccia e dei menù iniziali per ricordarci dell'arrivo ormai imminente del DLC Dying Light che resuscita Hellraid.

Con l'aggiornamento che porta il titolo alla versione 1.25 su PC e console, gli autori di Techland ottimizzano il codice di gioco per fare spazio alle novità che accompagneranno l'arrivo dell'infernale espansione di Hellraid. Approfittando l'occasione, gli sviluppatori polacchi sono poi intervenuti per chiudere alcuni bug e glitch segnalati dagli appassionati, specie in considerazione della promessa di fornire un supporto senza fine con i futuri update.

L'uscita di Hellraid è prevista per il 13 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 9,99 euro. Il DLC di Dying Light ci condurrà all'interno di una nuova ambientazione piena di mostri e di demoni da abbattere. Tra i contenuti dell'espansione, citiamo anche la presenza di costumi inediti e di nuove armi e di progetti con cui creare e potenziare ulteriori elementi di equipaggiamento.