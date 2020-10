Dying Light Anniversary Edition: l'edizione fisica è comparsa in rete

Lo sviluppo di Dying Light 2 s'è rivelato più complesso del previsto, e il gioco è letteralmente sparito dalla circolazione. Techland ci ha già rassicurato più volte sullo stato di salute del progetto, e per fortuna non ha mai smesso di aggiornare il suo predecessore, che a quasi sei anni dalla pubblicazione può ancora contare su tanti giocatori.

A inizio mese lo studio polacco ha anche pubblicato su PlayStation Store e Xbox Store Dying Light: Anniversary Edition, il pacchetto più completo di sempre per l'open world a base di zombie e parkour. Ebbene, sembra che adesso si stia preparando a lanciarlo anche in edizione fisica, dal momento che l'edizione è apparsa nei listini di diversi rivenditori in giro per il mondo: nel momento in cui vi scriviamo, viene offerta da Amazon.com, BestBuy e PlayAsia, con data d'uscita fissata per l'8 dicembre 2020 e prezzo pari a 39,99 dollari. L'edizione in questione non risulta ancora essere presente nei listini dei rivenditori del nostro paese, ma potrebbe essere una questione di tempo.

Dying Light: Anniversary Edition include, oltre al gioco base, tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo il lancio originario, da The Following (la campagna aggiuntiva ambientata in una nuova mappa) al recente Hellraid (nuova modalità di gioco con ambientazione dark-fantasy), passando per L'Orda di Bozak, Cucina e magazzino, Come uno zombi, Colpo alla prigione, l'Ultimate Survivor Bundle e il Pacchetto 5° Anniversario