aveva promesso nuovi contenuti in arrivo pere la casa polacca ha tutte le intenzioni di mantenere fede alla prola data: lo studio ha da poco annunciato, nuova espansione multiplayer (PvP e PvE) in arrivo nel 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Al momento non ci sono altri dettagli su qesto contenuto aggiuntivo, Techland ha però aperto le iscrizioni per la fase di test su Steam, la quale dovrebbe partire nei primi mesi del prossimo anno. Bad Blood uscirà nel 2018 su PC e console, non è chiaro al momento se il DLC sarà distribuito gratuitamente a tutti i possessori del gioco oppure se l'espansione sarà a pagamento.