Dying Light: in arrivo l'evento crossover con Left 4 Dead 2

Mentre siamo ancora in attesa di notizie più dettagliate su Dying Light 2, in uscita nel 2020, Techland non sembra aver ancora finito di supportare il primo capitolo. È stata infatti appena annunciata su Twitter una collaborazione con un altro titolo a tema zombie: Left 4 Dead 2.

L'evento crossover partirà presumibilmente ad Halloween, anche se né Techland né Valve hanno diffuso informazioni su cosa riguarderà, e per il momento siamo fermi al "Left 4 Dead 2 style is coming" dell'annuncio via Twitter. Probabilmente si tratterà di una modalità a tempo, anche se è ancora da vedere come sarà integrato Left 4 Dead 2 nel crossover, se sotto forma di personaggi e location del gioco di Valve che saranno ospitate nel titolo di Techland o cos'altro.

A giudicare dall'immagine teaser però, dovrebbero esserci nuove armi per il combattimento corpo a corpo, da utilizzare per respingere le ondate di zombie. Tra padelle, chitarre elettriche e mazze da golf, avremo con cui divertirci azzoppando e decapitando non morti di ogni sorta.

Restate "sintonizzati" sulle nostre pagine, dove vi daremo maggiori informazioni non appena possibile. Nel frattempo, se volete approfondire su entrambi i giochi, sul nostro sito trovate sia la recensione di Dying Light, sia la recensione di Left 4 Dead 2.

Che ne pensate? Cosa vi aspettate da questo particolare crossover?