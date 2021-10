Dying Light, aspettando il 2: nuovi contenuti per Hellraid con l'update 1.39

Ad oltre cinque anni di distanza dal debutto del titolo, il team di Techland continua ad offrire un ricco supporto post lancio al suo apprezzato horror, ora in procinto di trovare spazio anche in una versione Nintendo Switch di Dying Light Platinum Edition.

La software house ha ora pubblicato un nuovo aggiornamento dedicato, che fa seguito all'esordio del DLC Hellraid. Molteplici gli aspetti toccati dall'update, che oltre a correggere alcuni bug ha introdotto anche nuovi contenuti. Tra questi ultimi fanno la loro comparsa oggetti, armi e outfit inediti.



La modalità Raid accoglie inoltre ulteriori aree esplorabili nella mappa, oltre ad un sistema di tutorial aggiornato e ad una sezione Armeria per l'hub centrale. Il DLC di Dying Light Platinum Edition propone ora anche diverse aggiunte tematiche pensate per le mappe di Slums e Old Town, al quale si aggiunge il supporto alla modalità Be the Zombie e a molteplici eventi live.



L'aggiornamento 1.39 è disponibile da oggi, giovedì 14 ottobre, su tutte le piattaforme di pubblicazione di Dying Light. Ricordiamo che il sequel del titolo è stato di recente oggetto di un posticipo. Con anche Rosario Dawson nel cast, Dying Light 2 sarà disponibile a partire dal prossimo 4 febbraio 2022.