Dying Light Bad Blood: la Battle Royale di Techland è disponibile in Early Access su Steam

Techland annuncia oggi che Dying Light Bad Blood, la personale Battle Royale dell'acclamato titolo open world a tema zombie dello studio polacco, è da ora disponibile in Accesso Anticipato su Steam.

Per quanto Techland sia al lavoro per portare a termine Dying Light 2, la compagnia ha quindi trovato tempo e risorse per portare in Accesso Anticipato Bad Blood.

"Accendi il tuo spirito competitivo e sporcati le mani di sangue in questa nuovissima esperienza brutal royale.

Entra in un'area infestata da zombi e gareggia in un gruppo di 12 giocatori per rimanere l'unico superstite. Vai in cerca di armi, distruggi i covi di zombi per salire di livello e unisci mosse di parkour a brutali abilità di combattimento per battere i tuoi avversari in astuzia, rapidità e ferocia.

Tutti entrano e uno solo esce. Ecco Dying Light: Bad Blood, un velocissimo e sanguinario gioco online che unisce in maniera creativa i combattimenti PvP e PvE pur mantenendo gli elementi classici del gameplay di Dying Light".

Proverete la Battle Royale di Techland? In calce trovate un nuovo trailer con cui potete farvi un'idea sulle caratteristiche del titolo. Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Dying Light 2 è atteso su PC, PS4 e Xbox One ad una data di lancio ancora sconosciuta.