Dying Light: Bad Blood è ora disponibile gratis per chi possiede il gioco

Per festeggiare il quinto anniversario di Dying Light, Techland ha deciso di regalare su PC una copia dell'espansione Bad Blood in stile battle royale a tutti gli utenti in possesso del gioco su PS4, Xbox One e PC.

Se siete in possesso di Dying Light su PlayStation 4, Xbox One o PC, vi basta collegarvi al sito di Dying Light docket, creare un account e associarlo al vostro profilo PSN, Xbox o Steam (in base a dove avete acquistato Dying Light).

Essendo in possesso del gioco, dunque, vedrete un banner che vi permetterà di riscattare una copia gratuita di Dying Light: Bad Blood su Steam.

Ricordiamo che Bad Blood è un'espansione stand alone di Dying Light in stile battle royale, provvista di una particolare modalità "PvPvE" in cui bisogna sopravvivere agli altri giocatori e alle orde di zombie. Per saperne di più sull'espansione, potete leggere il nostro parere su Bad Blood.