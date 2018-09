Dying Light Bad Blood: due ore di gameplay tratte dal brutal royale di Techland

Quest'oggi 19 settembre il nostro Alessandro Bruni ha giocato per ben due ore a Dying Light: Bad Blood, nuovo titolo brutal royale di Techland.

Basato sull'apprezzatissimo Dying Light, Bad Blood è attualmente disponibile all'acquisto in Accesso Anticipato su Steam al prezzo di 19,99 euro. Il titolo offre un'esperienza multiplayer per 12 giocatori in una mappa infestata da zombi, nella quale dovranno andare in cerca di armi, distruggere i covi di zombi per salire di livello e unire mosse di parkour a brutali abilità di combattimento per battere gli avversari in astuzia, rapidità e ferocia.

Se vi siete persi la trasmissione, potete rimediare grazie alla replica allegata in apertura di notizia. Alessandro ha illustrato le meccaniche di gioco e ha risposto a tutte le domande degli spettatori. A tal proposito, vi invitiamo caldamente ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye, un requisito fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di cuore per ricevere una comoda notifica sui vostri dispositivi prima delle future trasmissioni, così non rischierete di mancare a nessuno degli appuntamenti.