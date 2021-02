Dying Light: a caccia di zombie in stile vichingo con il DLC Raiders of Harran

L'ardente passione della community per i Vichinghi, testimoniata anche dal recente successo di Assassin's Creed Valhalla, sprona Techland a guardiare alla cultura norrena per dare forma a Viking Raiders of Harran, il nuovo DLC dell'ormai infinito supporto post-lancio di Dying Light.

Il prossimo contenuto aggiuntivo dell'immortale survival horror a mondo aperto di Techland darà infatti modo agli esploratori della dimensione digitale di Harran (e del suo circondario con Dying Light The Following) di andare a caccia di zombie "in stile vichingo", ossia indossando un completo a tema e imbracciando un'arma e uno scudo cerimoniale.

In Raider of Harran trovano spazio due costumi (Bjorn il Guerriero e Bjorn il Berserker), due asce pesanti a due mani (Ragnarok e Ceneri di Ragnarok), due spade a una mano (l'Aesir e l'Ardente Aesir), due scudi (il Protettore di Asgard e il Muro di Fuoco di Asgard) e la skin Reinen per il buggy.

Il lancio dell'espansione Viking Raiders of Harran di Dying Light è previsto per oggi, giovedì 11 febbraio, su PC, PS4 e Xbox One. Prima di lasciarvi al video di presentazione dell'ultimo DLC di Dying Light, vi ricordiamo che nei giorni scorsi su uno store online è apparso fugacemente un riferimento alla Collector's Edition di Dying Light 2.