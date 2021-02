Dying Light compie 6 anni: weekend gratis su Steam e tanti contenuti in arrivo

Incuranti dei venti di burrasca suggeriti dall'ultimo report sullo sviluppo problematico di Dying Light, gli autori di Techland celebrano il sesto anniversario di Dying Light organizzando un weekend di prova gratuita su Steam e pianificando l'arrivo di una ricca serie di contenuti su PC e console.

Il primo di questi interventi riguarda appunto il fine settimana di prova gratuita di Dying Light sulla nota piattaforma di Valve: a partire da oggi 25 febbraio, e fino alla sera di domenica 28 febbraio, chi desidera conoscere il gioco potrà scaricarlo nella sua versione Standard (ossia senza le espansioni come The Following ed Hellraid) e avere accesso a tutte le attività della campagna principale, ivi comprese le funzioni legate al multiplayer cooperativo.

Per quanto riguarda le novità di gameplay, sempre da oggi ha inizio una nuova fase di Caccia allo Zombi che proseguirà per le prossime due settimane e porterà in dote la Ricetta GRE con pozioni di potenziamento speciali e il martello UltimaParola di Joe Testacalda, un agente HTU non-morto.

Chi desidera arricchire ulteriormente la propria esperienza nella dimensione post-apocalittica di Dying Light potrà farlo anche con il Bundle Harran Tactical Unit, un pacchetto aggiuntivo dedicato all'omonima squadra di agenti d'élite della HTU che comprende il buggy Quattro Ruote e un martello HTU speciale.