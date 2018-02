Dying Light compie tre anni: in arrivo giveaway, sconti e nuovi contenuti di gioco

Il 27 gennaio 2015,pubblicava, titolo open world a tema zombie che ha riscosso un buon successo su PC, PS4 e Xbox One. A poco più di tre anni di distanza, la software house ha deciso di celebrare l'anniversario proponendo delle nuove inziative.

Fra le varie novità, Techland ha annunciato che terrà diversi giveaway disponibili su Steam e Gemly, e che attiverà uno sconto del 67% sul prezzo di listino del gioco su ogni piattaforma di riferimento. In seguito, in occasione di San Valentino, sarà lanciata la nuova taglia Undying Love. Infine, gli sviluppatori hanno confermato che rilasceranno durante il mese di febbraio un altro Content Drop, che porterà in dote nuovi contenuti di gioco, di cui però non conosciamo ancora i dettagli specifici.

Techland ha ringraziato sentitamente i giocatori per il supporto e l'affetto dimostrato fino ad oggi. Sin dal lancio - rivela la software house - Dying Light ha venduto più di 13 milioni di copie, e il gioco può vantare una community di 500.000 giocatori che settimanalmente risultano ancora attivi sul titolo. Nel corso dell'anno, Dying Light si arricchirà con la modalità multiplayer online Bad Blood.