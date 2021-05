Dying Light: i contenuti delle Edizioni Speciali e dei bonus pre-order

Nel coro del nuovo evento tutto dedicato all'atteso survival horror, Techland ha finalmente annunciato la data di lancio di Dying Light 2 ed ha regalato ai fan che attendono con trepidazione l'arrivo del titolo un nuovo corposo filmato di gameplay.

L'horror game arriverà sul mercato in diverse edizioni, e sul sito ufficiale sono state aggiunte tutte le informazioni di cui necessitiamo per scoprirne i contenuti. Per gli amanti del formato fisico e degli oggetti da collezione non mancherà una Collector's Edition, al cui interno troverete la statuetta "Difensore della Città", "The Art of Dying Light 2", ovvero il concept art book del gioco, insieme ad una steelbook, e ad una speciale torcia ispirata a quella del nostro protagonista. Come potete osservare tramite la tabella riassuntiva che trovate in calce, saranno compresi anche i DLC e tutti gli altri contenuti aggiuntivi digitali.

All'interno della Deluxe Edition, abbiamo invece la steelbook, il Legendary Pack, la colonna sonora digitale e il DLC Storia 1, mentre la Ultimate Edition vi assicurerà in aggiunta il DLC Storia 2 e altri item digitali (bonus XP e oggetti per creazione).

Rivelati infine i bonus pre-order: "Acquista subito la tua copia di Dying Light 2 per ottenere contenuti esclusivi per il pre-ordine. Distinguiti dalla massa con questo completo esotico e le skin esclusive per arma e parapendio". Potete visitare la pagina ufficiale di Dying Light 2 per procedere al pre-ordine della vostra edizione dell'atteso horror game di Techland.