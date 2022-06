Dying Light Definitive Edition: arriva il pacchetto completo con tutti i DLC, ecco quando

A distanza di oltre 7 anni dal suo debutto sul mercato in versione PC, PlayStation 4 e Xbox One, i lavori sul primo Dying Light si possono considerare davvero conclusi. E per l'occasione, Techland ha annunciato Dying Light Definitive Edition, versione definitiva dell'apprezzato survival horror.

La Definitive Edition sarà disponibile in formato digitale su PC e console PlayStation e Xbox a partire dal 9 giugno 2022, con la versione Nintendo Switch prevista più avanti nel corso dell'anno. In aggiunta, coloro che già possiedono la Platinum Edition potranno effettuare l'upgrade gratis alla nuova versione, un pacchetto che includerà non solo il gioco base, ma anche 26 diversi DLC, comprese skin alternative ed espansioni.

Nonostante lo sviluppo e la successiva uscita del seguito, con Dying Light 2 che ha già superato le 5 milioni di copie vendute, il primo gioco è stato regolarmente supportato da Techland in tutti questi anni, al punto che Dying Light ha ricevuto DLC gratis e 60fps su Xbox Series S all'inizio dello scorso maggio. Gli sviluppatori metteranno inoltre a disposizione tra circa due settimane un altro DLC gratis, il bundle Harran Tactical Unit, poi lo sviluppo si potrà considerare definitivamente concluso.

In ogni caso Techland conferma che i precedenti eventi di gioco verranno regolarmente riproposti, così da far vivere anche ai nuovi arrivati la piena esperienza offerta dall'originale Dying Light.