Dying Light Enhanced Edition gratis su Epic Games Store, al via i saldi di primavera

Giornata di regali su Epic Games Store: da giovedì 6 aprile arrivano due nuovi giochi gratis e prendono il via i saldi di primavera con una serie di sconti e offerte sui migliori giochi del catalogo EGS. E uno dei giochi gratis della settimana è davvero incredibile.

Ci riferiamo naturalmente a Dying Light Enhanced Edition gratis, disponibile dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora del 13 aprile, un download semplicemente imperdibile dal momento che normalmente il gioco costa 29,99 euro. Questa edizione include la versione completa di Dying Light con tante migliorie e numerosi contenuti extra come l'espansione The Following con le Dune Buggy, le modalità aggiuntive Come uno Zombi e L'Orda di Bozak, missioni e set di oggetti esclusivi. Da prendere al volo!

Il secondo gioco è Shapez gratis, un rompicapo dallo stile minimale che piacerà sicuramente agli appassionati del genere e che vi consigliamo di riscattare prima che torni a pagamento. Questi giochi resteranno vostri per sempre a patto che li aggiungiate alla libreria entro le 16:59 di giovedì 13 aprile.

E, come anticipato dal leaker billbil-kun, partono oggi i saldi di primavera su Epic Games Store, che andranno avanti fino al 20 aprile con sconti su giochi come Wild Hearts, Deliver Us Mars, Hitman World of Assassination e Dead Space Remake.