Dying Light Enhanced Edition presto gratis su Epic Games Store per un leak

Il "solito" billbil-kun ha svelato il gioco gratis in arrivo nella settimana del 6 aprile su Epic Games Store: secondo il noto leaker, il negozio digitale di Epic si appresta a regalare Dying Light Enhanced Edition nella settimana di Pasqua... niente male vero?

Dying Light Enhanced Edition sarà disponibile per il download gratis dal 6 al 13 aprile, questa versione del gioco include numerosi miglioramenti tra cui la Buggy, una modalità di gioco extra, due nuove zone e da esplorare e due pacchetti bonus. Inoltre è inclusa l'espansione The Following, presenti anche tutti i contenuti del primo anno del Season Pass come le modalità Come uno Zombie e L'Orda di Bozak, oltre a missioni aggiuntive, oggetti esclusivi e altri contenuti.

Una bella occasione dunque per aggiungere alla propria libreria un gioco di alto profilo nella sua versione più recente e aggiornata. Al momento manca la conferma di Epic Games ma billbil-kun si è sempre dimostrato estremamente affidabile ed è dunque probabile che Dying Light Enhanced Edition sia il prossimo gioco gratis di Epic Games Store a partire dal 6 aprile 2023.

Nel frattempo, oggi Epic Games Store regala due nuovi giochi gratis per PC disponibili per il download dal 30 marzo alle 17:00 e fino alla stessa ora del 6 aprile.