Dying Light: l'espansione Hellraid riceve la modalità Storia e tante novità

Nel confermare la presenza di Dying Light 2 al PC Gaming Show, i ragazzi di Techland colgono l'occasione per ampliare l'offerta contenutistica dell'espansione Hellraid di Dying Light con un update che introduce la Modalità Storia e diverse novità.

L'aggiornamento in questione, completamente gratuito per i possessori del DLC Hellraid, sarà il primo di una nutrita serie di update che la software house polacca promette di lanciare di qui a breve per irrobustire il gameplay e i contenuti dell'ultima espansione maggiore di Dying Light.

Questo e i successivi update andranno così ad aggiungere nuove sfide, delle aree inedite da scoprire e un alleato per le battaglie da compiere all'ombra delle strutture del Tempio di Ba'al. La nuova Modalità Storia di Hellraid corre parallelamente alla modalità Razzia e, per questo, introduce il nuovo grado Trionfatore, insieme ad equipaggiamenti come l'Arco, il Martello a due Mani e una pozione Vigore. I giocatori potranno anche incontrare il nuovo nemico rappresentato dallo Scheletro con un Grande Scudo e non avere più l'obbligo di nascondere e recuperare l'equipaggiamento quando escono e rientrano nella dimensione horror di Hellraid.

In cima alla notizia trovate il video confezionato da Techland per festeggiare l'uscita di questo importante update. Per l'occasione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione dell'espansione Hellraid di Dying Light.