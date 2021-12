Dying Light è eterno: Babbo Natale va a caccia di zombie nell'evento festivo

Dopo aver mostrato il cinematic trailer di Dying Light ai TGA 2021, Techland si rituffa ancora una volta nell'universo horror di Dying Light per invitare gli esploratori di Harran a partecipare alle attività dell'ultimo, immancabile evento a tema natalizio.

La nuova fase ingame inaugurata dagli sviluppatori polacchi consente agli utenti di potenziare temporaneamente le abilità del proprio alter-ego, ad esempio migliorando l'impatto dei colpi inferti con le armi bianche e riducendo il danno da caduta.

Non mancheranno poi le sfide della community incentrate, ad esempio, sull'abbattimento degli zombie con i pugni o sul lancio dei nemici dai tetti dei palazzi di Harran e dell'espansione The Following di Dying Light. Tutte le attività previste da Techland ci terranno compagnia fino agli ultimi giorni di dicembre, con una scaletta di eventi che si aggiornerà di volta in volta per dare modo agli appassionati di accedere regolarmente a oggetti speciali, equipaggiamenti rari, booster delle abilità e customizzazioni estetiche.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al video di presentazione dell'evento natalizio di Dying Light e, per l'occasione, vi ricordiamo che,il prossimo atto dell'epopea horror di Techland, Dying Light 2, è previsto al lancio per l'ormai non troppo lontano 4 febbraio su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Sempre per il 4 febbraio 2022 sarà possibile giocare a Dying Light 2 su Nintendo Switch tramite un'apposita versione Cloud da fruire in streaming sulla console ibrida della casa di Kyoto.