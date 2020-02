Dying Light festeggia 5 anni con un Free Weekend su Steam e tanti contenuti aggiuntivi

Per celebrare la ricorrenza dei cinque anni dal lancio di Dying Light, i ragazzi di Techland ci offrono delle giornate di gioco gratuito su Steam e promettono di arricchire l'offerta ludica del kolossal horror a mondo aperto con tanti contenuti inediti.

Per la prima volta dall'uscita del titolo, quindi, gli sviluppatori polacchi decidono di inserire Dying Light nel Free Weekend di Steam per consentirci di provarlo gratuitamente su PC da qui alla sera di domenica 23 febbraio.

Per festeggiare la ricorrenza e rinsaldare il rapporto con la propria community, Techland confeziona inoltre un video che ripercorre tutte le attività e le aggiunte che hanno caratterizzato il ricchissimo supporto post-lancio di Dying Light. Da qui al prossimo mese, oltretutto, gli eventi e le attività più importanti del passato torneranno ad essere attivi su tutte le piattaforme, consentendoci così di ampliare l'arsenale e gli elementi di personalizzazione del nostro alter-ego.

Come parte per le celebrazioni del quinto anniversario di Dying Light sono previste anche delle novità assolute rappresentate, ad esempio, dalla possibilità di sbloccare degli esplosivi C4 e una versione migliorata del Rampino già a partire dal primo evento che coinvolgerà l'utenza del gioco di PC, PS4 e Xbox One. E questo, senza citare la sorpresa legata all'aggiunta della Story Mode di Dying Light che introduce, anche qui in maniera completamente gratuita, una sorta di "modalità Facile" rivolta a chi desidera concentrarsi sulla storia e sull'esplorazione libera della mappa.