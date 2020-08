Dying Light Hellraid: l'espansione infernale si lancia in video

Come da programma, gli autori di Techland aprono i cancelli dell'Inferno e confermano l'arrivo su PC, PS4 e Xbox One di Dying Light Hellraid, la nuova espansione del survival horror a mondo aperto.

Prendendo spunto dai film horror degli anni '80 e dai loro immutabili cliché, gli sviluppatori polacchi hanno costruito l'intera impalcatura narrativa di Hellraid partendo da un evento insolito che ha coinvolto gli abitanti della Torre di Harran, ossia la scoperta di un misterioso cabinato arcade da utilizzare come portale verso un altro mondo.

Una volta varcata questa soglia, gli utenti si ritrovano in una fortezza medievale invasa da demoni e da creature non particolarmente inclini al dialogo. Per avere la meglio su questo esercito di mostri dovremo avventurarci nel maniero maledetto e fare a fette i suoi oscuri abitanti utilizzando tutta una serie di armi inedite. Un futuro aggiornamento gratuito si premurerà di inserire anche delle taglie speciali per ottenere premi aggiuntivi ogni volta che torneremo nella fortezza e la pacificheremo dai suoi "indemoniati" inquilini.

L'intera esperienza di Hellraid può essere fruita sia da soli che in compagnia dei propri amici online, per un massimo di 4 eroi da radunare per dare la caccia ai mostri di questa espansione di Dying Light acquistabile su PC, PS4 e Xbox One al prezzo di 9,99 euro.