Dying Light è immortale: Techland pubblica un importante update su PC, PS4 e Xbox One

Il 27 gennaio cadrà il quinto anniversario dall'uscita di Dying Light, eppure gli autori di Techland continuano imperterriti a supportare il kolossal horror attraverso la pubblicazione di un nuovo, importante aggiornamento gratuito su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

L'update che porta il titolo alla versione 1.21 o 1.23 (a seconda della regione) va infatti a risolvere diversi problemi segnalati dalla community di appassionati, il più significativo dei quali riguarda i cali di framerate lamentati in diverse ambientazioni o in contesti di gameplay con un numero elevato di zombie a schermo.

Le note dell'ultima patch di Dying Light tratteggiano gli interventi compiuti dagli sviluppatori polacchi, spiegando come proprio grazie a questo aggiornamento siano stati risolti i problemi di crash e di framerate più gravi, con delle "riparazioni sotto il cofano" del motore grafico che ambiscono a migliorare la stabilità e le prestazioni generali del titolo a prescindere dalla propria piattaforma di riferimento. L'update in questione, precisano i programmatori di Techland, riguarda sia il gioco base che la corposa espansione Dying Light The Following, anche qui senza alcuna distinzione di sistema tra PC e console.

Il supporto costante del survival horror che ha dato origine a questa serie dovrebbe rendere meno amara la notizia del rinvio di Dying Light 2 a data da destinarsi, con la speranza che il tutto possa essere semplicemente ricondotto alla volontà di Techland di attendere l'annuncio della data di uscita di PS5 e Xbox Series X per fare altrettanto.