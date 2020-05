Dying Light: la modalità Be the Zombie si aggiorna in attesa di Hellraid

Le versioni console di Dying Light su PlayStation 4 e Xbox One ricevono un importante aggiornamento che migliora la modalità Be the Zombie in attesa dell'uscita dell'dell'espansione che resuscita Hellraid.

Grazie al nuovo update, gli sviluppatori di Techland rinnovano la modalità multiplayer di Dying Light che permette a un giocatore di assumere i panni di uno zombie infetto di alto rango e di dare la caccia ad altri quattro sopravvissuti interpretati da altrettanti utenti.

L'ultimo aggiornamento di Be the Zombie introduce tutta una serie di migliorie e di ottimizzazioni che sono già disponibili per la versione PC di Dying Light, come una revisione del tempo richiesto nella rigenerazione dei giocatori, la distanza di creazione dei nidi degli infetti e la possibilità di equipaggiare una torcia elettrica a raggi UV per bloccare le incursioni dei non-morti e guadagnare del tempo prezioso per contrattaccare o fuggire.

Parallelamente a questo intervento che migliora la "qualità di vita" dei giocatori, con l'aggiornamento di Dying Light assistiamo all'aggiunta di nuove armi e di progetti per fabbricare elementi di equipaggiamento inediti, ma anche di nuovi abiti e di un complessivo ribilanciamento delle armi del gioco, sia per la sua versione base che per l'espansione The Following. Tutto questo, mentre non si conosce ancora il periodo di uscita di Dying Light 2, il sequel dell'epopea post-apocalittica a mondo aperto di Techland che dovrebbe fare il suo debutto su PC e in crossgen su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.