Dying Light su Nintendo Switch: il 'lato sensibile' del gameplay nel nuovo video

Dopo averne discusso in una recente intervista, i rappresentanti di Techland confermano il supporto al motion control di Dying Light su Switch con un video che fornisce tutte le indicazioni sulle innovazioni apportate al gameplay della versione nintendiana dell'open world horror.

Chi esplorerà i vicoli di Harran su Switch avrà accesso a tutta una serie di migliorie e funzionalità aggiuntive nella gestione del sistema di movimento basato sul parkour, nella fruizione dei menù e nelle dinamiche di combattimento.

Andando a caccia di zombie su piattaforme Nintendo, gli emuli dell'eroe di Dying Light potranno infatti sfruttare l'HD Rumble per rendere ancora più immersiva l'esperienza di gioco. Nel video proposto da Techland viene inoltre ribadita la possibilità di navigare tra i menù tramite le gesture del touchscreen e l'accesso a caratteristiche come la mira tramite giroscopi, l'utilizzo dei motion control integrati nei Joy-Con e la piena compatibilità con le attività da svolgere in cooperativa, sia online che locale.

Sul fronte dei contenuti, invece, sappiamo già che la Platinum Edition in salsa nintendiana di Dying Light comprende l'opera horror base e l'intero pacchetto di espansioni e update post-lancio, come l'enorme DLC The Following e i numerosi aggiornamenti a tema dell'eccezionale supporto garantito su PC e alle restanti versioni console. Prima di lasciarvi al nuovo video, vi ricordiamo che Dying Light Platinum Edition sarà disponibile su Nintendo Switch dal 19 ottobre.