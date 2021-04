Dying Light non ha fine: disponibile il DLC gratis in crossover con Rust

Nonostante il ritrovato "feeling con i fan" con il recente aggiornamento sullo sviluppo di Dying Light, il team di Techland non ha la benché minima intenzione di porre fine al supporto di Dying Light. L'ultimo update, infatti, porta in dote un DLC gratuito in crossover con lo sparatutto sandbox Rust.

Il pacchetto aggiuntivo, già disponibile su GOG.com e atteso a breve su PlayStation Store e Microsoft Store per piattaforme Xbox, darà modo agli esploratori della dimensione horror di Dying Light di equipaggiare una serie di armi e oggetti unici.

All'interno del DLC gratis di Dying Light x Rust trovano spazio il completo Lamiera Pesante, la Mannaia di Recupero per fare a fette gli zombie di Harran, il Fucile d'Assalto con texture a tema e un Mitra personalizzato. Il pacchetto contiene anche Ammasso di Ruggine, una versione customizzata a tema Rust del buggy da utilizzare per sfrecciare tra i campi infestati di non-morti dell'espansione Dying Light The Following.

Il nutrito set di armi e personalizzazioni sarà utile per immegersi ancor di più nelle atmosfere dell'evento di Dying Light in crossover con Rust a cui partecipare dal 19 al 26 aprile: per tutta la durata dell'evento sarà possibile completare degli incarichi speciali che appariranno nei punti nevralgici della mappa.



Quanto al sandbox free roaming degli studi Facepunch, è di pochi giorni fa la conferma dell'arrivo di Rust Console Edition a maggio (più precisamente, il 21 maggio) su PS4 e Xbox One, con versione retrocompatibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.