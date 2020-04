Dying Light non finisce mai: Techland lancia il nuovo evento Harran Egg Hunt

Tenendo fede alla loro promessa di continuare per anni ad aggiornare Dying Light, i ragazzi di Techland si prendono un momento di pausa dallo sviluppo del sequel crossgen Dying Light 2 per lanciare Harran Egg Hunt, un evento che coinvolge tutti gli utenti del kolossal originario su PC, PS4 e Xbox One.

Come ogni anno, anche stavolta la software house polacca festeggia la Pasqua insieme a tutti i cultori del loro action horror a mondo aperto con un'attività basata sulla raccolta di uova disseminate per l'enorme mappa di Harran. L'accesso all'evento, quindi, non richiede l'acquisto dell'espansione Dying Light The Following ma è aperto a tutti gli utenti in possesso del gioco base.

Una volta acquisite, queste uova si trasformano in granate con quattro diverse proprietà elementali: per partecipare all'evento con contatore collettivo (basato cioè sulla progressione complessiva di tutti i giocatori e non sugli obiettivi raggiunti dai singoli utenti) basterà abbattere gli zombie e le mostruose creature che si aggirano per la notte servendosi di queste granate speciali.

Al raggiungimento dell'obiettivo designato da Techland, tutti coloro che hanno deciso di prendere parte a questo esorcismo pirotecnico delle strade di Harran potrà ottenere tre elementi di equipaggiamento d'oro: portando a termine le missioni speciali, si potrà anche sbloccare l'accesso a un'arma d'oro aggiuntiva e al costume Cock-A-Doodle-Do. L'evento Harran Egg Hunt di Dying Light è già disponibile e lo sarà fino alle ore 19:00 italiane di lunedì 12 aprile, tanto su PC quando su PlayStation 4 e Xbox One.