Dying Light non smette di evolversi: in arrivo la Story Mode con il nuovo update gratuito

In attesa di scoprire la data di uscita di Dying Light 2, Techland annuncia un nuovo, importante aggiornamento per il primo capitolo della serie horror a mondo aperto. L'update di febbraio di Dying Light introdurrà infatti la Story Mode su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Oltre al proverbiale intervento correttivo per bug e glitch, la nuova patch del kolossal a tinte oscure di Techland promette di ampliare la rosa di scelte ludiche a disposizione dei fan del genere con una modalità studiata per chi desidera concentrarsi sulla storia della campagna principale e sull'esplorazione libera della mappa, senza per questo rischiare la pelle ogni due minuti a causa delle orde di zombie e delle bande di criminali che imperversano per le strade di Harran.

La nuova Story Mode di Dying Light va infatti ad aumentare in maniera sensibile il danno inflitto dal giocatore, riducendo al contempo i danni causati dagli zombie. L'attivazione di questa modalità determina anche dei cambiamenti significativi all'esperienza di gioco, ad esempio rendendo due volte più efficaci i medikit e andando a modificare in maniera profonda il ciclo giorno/notte (con il 25% in più di ore di luce e il 25% in meno di buio). Tutti i cambiamenti previsti dalla nuova modalità interessano anche l'espansione The Following.

Il nuovo aggiornamento di Dying Light che aggiunge gratuitamente la Story Mode è già disponibile per la versione PC dell'horror free roaming di Techland e dovrebbe esserlo a breve anche su PS4 e Xbox One.