Dying Light: la nuova modalità Prison Heist è disponibile gratis da oggi

Nella giornata di oggi, Techland ha pubblicato i nuovi Content Drop #4 e #5 di Dying Light , includendo con l'occasione la nuova modalità gratuita. Vediamola in azione nel nuovo trailer ufficiale: lo trovate in cima alla notizia.

Anche se sono passati tre anni dalla pubblicazione del gioco, Techland continua a supportare attivamente Dying Light con nuove modalità e contenuti aggiuntivi gratuiti. I Content Drop # 4 e # 5, in particolare, sono disponibili a partire da oggi per tutti i giocatori insieme alla nuova modalità Prison Heist.

La modalità in questione fa parte del Content Drop # 4 e si svolge all'interno di una fortezza isolata. I giocatori, da soli o in compagnia di amici, devono cercare di entrare in un'armeria infestata dagli zombie: dal momento che bisognerà evitare di far scattare l'allarme, per riuscire nella missione saranno necessari una buona dose di team work e strategia. Si tratta di una formula di gioco molto interessante in grado di ampliare ulteriormente l'offerta di Dying Light.

Dall'altro lato, il Content Drop # 5 aggiunge un nuovo nemico (una mutazione più grande e più forte del già esistente Demolisher) con lo scopo di offrire nuove sfide ai giocatori. Techland ha inoltre rivelato che il Content Drop # 6 dovrebbe arrivare nel corso di aprile. Ricordiamo che Dying Light è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.