Dying Light: la Patch Nextgen è disponibile su PS5 e PS4 PRO, presto su Xbox Series X/S

Parte ufficialmente il rollout dell'Upgrade Nextgen di Dying Light: i primi esploratori di Harran a trarre beneficio dalle ottimizzazioni della patch sono gli utenti PS4 PRO e PlayStation 5 già a partire da oggi, martedì 8 marzo, in attesa della patch Xbox Series X/S che sarà disponibile nei prossimi giorni.

Entrando nel merito degli interventi compiuti con questa importante patch, la software house polacca conferma l'impegno profuso per ottimizzare Dying Light all'hardware delle console Sony di ultima generazione e, al contempo, offrire all'utenza PS4 PRO delle gradite migliorie prestazionali.

L'installazione della patch nextgen modifica i menù della versione PS5 di Dying Light per introdurre tre preset grafici. In modalità Performance, il gioco viene eseguito a 60fps con risoluzione Full-HD; scegliendo la Quality Mode è invece possibile fruire il titolo a 30fps in 4K. Attivando la modalità Bilanciata, infine, le risorse computazionali aggiuntive di PS5 vengono equamente ripartite tra framerate e risoluzione, con 60fps dinamici e rendering QHD (una soluzione intermedia tra il Full-HD e i 4K). A prescindere dalla modalità selezionata, la patch nextgen di Dying Light aumenta del 25% la distanza di visuale.

I possessori di Dying Light su PS4 PRO possono trarre vantaggio dal lavoro di ottimizzazione svolto da Techland per fruire un'esperienza di gioco migliorata in modalità 30fps. Da qui ai prossimi giorni verranno illustrati i benefici apportati dalla patch nextgen di Dying Light su Xbox Series X, Series S e, presumibilmente, Xbox One X.