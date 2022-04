Dying Light e la Patch Nextgen: qual è il preset grafico migliore su PS5 e Xbox Series X?

Con l'avvenuto lancio della Patch Nextgen di Dying Light sulle console Sony e Microsoft di questa generazione (come pure su PS4 PRO e Xbox One X), i ragazzi di Digital Foundry hanno condotto dei test per capire come si comporta il nuovo aggiornamento e, soprattutto, per scoprire il preset grafico più adatto.

Gli esperti giornalisti di DF partono dall'immancabile raffronto tra le versioni pre e post-Patch Nextgen di Dying Light per poi entrare nel merito delle differenze, grafiche e prestazionali, tra le modalità selezionabili dagli esploratori dell'open world a tinte oscure di Techland.

Il team di Digital Foundry mostra come tutte le versioni del titolo garantiscano delle performance in linea con quanto indicato dagli sviluppatori polacchi, con target di risoluzione e framerate perfettamente rispettati.

Su PS5 e Xbox Series X, ai giocatori vengono offerte tre opzioni: la prima predilige la frequenza di aggiornamento delle immagini (1080p e 60fps), la seconda imposta la grafica al più alto livello di dettaglio ma con un sacrificio in termini di framerate (4K e 30fps), mentre la terza adotta una soluzione intermedia che bilancia i precedenti preset per eseguire il titolo a 1440p e 60fps.

È proprio a quest'ultima modalità che i giornalisti di Digital Foundry guardano con maggiore interesse: stando al team di "analisti tecnoludici" legato a Eurogamer.net, il preset Bilanciato "offre il meglio dei due mondi" e permette a chi posseide il gioco su PS5 o Xbox Series X di sperimentare un gameplay fluido e graficamente appagante. Prima di lasciarvi al video di DF con i test sulla Patch Nextgen di Dying Light, ricordiamo ai fan della serie che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Dying Light 2, il nuovo capitolo dell'epopea free roaming a tinte horror di Techland.